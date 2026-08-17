Horóscopo de Libra lunes 17 de agosto: tomá las riendas hoy

En este lunes 17 de agosto, los librianos se encuentran frente a una oportunidad única para ganar terreno en su seguridad personal. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, este es el momento ideal para dejar atrás los temores que te impedían avanzar y cumplir con aquellas obligaciones postergadas. En el terreno del amor, la clave estará en la honestidad: no temas exponer lo que realmente sentís para fortalecer tu vínculo. Por otro lado, en el ámbito de la riqueza y el trabajo, mantené la cautela frente a posibles obstáculos; tu capacidad de negociación será tu mejor aliada para cerrar tratos favorables. Finalmente, respecto a tu bienestar y salud, tratá de no dejarte arrastrar por la melancolía que puedan traerte recuerdos del pasado; enfocate en revertir esas sensaciones para terminar tu día con la energía renovada y en armonía con el zodiaco.

Relájese, ya que adquirirá mayor confianza en si mismo. Gracias a esto, podrá cumplir con todas las obligaciones pendientes que por miedo no lo hacia.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 17 de agosto

Amor: Si pretende que funcione mejor las cosas con su alma gemela, debería empezar a exponer los sentimientos que realmente siente y no los oculte más.

Riqueza: Algunos obstáculos y cuestionamientos se impondrán en su terreno laboral. Actúe cautelosamente y podrá alcanzar acuerdos ventajosos en sus negocios.

Bienestar: Prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Sepa que hoy será el centro de atención de todas las miradas.

Amor: Relájese, ya que teniendo la ayuda de la Luna en su signo podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.

Riqueza: Exponga sus condiciones de negociador y así estará en condiciones de solucionar varios conflictos. Empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás.

Bienestar: Preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerde que su vitalidad tiene un limite y si se excede, podría terminar agotado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |