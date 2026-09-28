Horóscopo de Libra lunes 28 de septiembre: priorizá tus vínculos y salud

En este lunes 28 de septiembre, las predicciones sugieren a los nativos de Libra que el foco principal debe estar puesto en la calidad de sus relaciones más cercanas. Según las recomendaciones astrológicas, organizar una cena con tus parientes será la clave para renovar energías y estrechar lazos. En cuanto al amor, es fundamental que le brindes a tu pareja el lugar que merece, reconociendo el apoyo incondicional que recibís. Respecto a tu bienestar, este es un ciclo ideal para dejar atrás las culpas y abandonar comportamientos autodestructivos que no te dejan avanzar. Finalmente, en el plano del dinero, mantené una actitud generosa y abierta, ya que tu capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio fortalecerá tu karma dentro del zodiaco.

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 28 de septiembre

Amor: Intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Sepa que su alma gemela esta de manera incondicional con usted.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |