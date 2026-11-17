En este martes 17 de noviembre, las predicciones sugieren para los librianos una jornada donde la prudencia será tu mejor aliada. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, es un momento clave para cuidar tus vínculos: aunque te sientas algo irritable, evitá las discusiones con tu pareja para no dañar la relación. En el plano del dinero, la buena noticia es que recibirás una retribución inesperada fruto de tus antiguos negocios; administrá estos recursos con sensatez. Finalmente, tu bienestar físico y mental se verá fortalecido si hoy decidís hablar menos y prestar atención a los sabios consejos de quienes te rodean.

Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 17 de noviembre

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Serán días donde tenderá a ser más impulsivo y su personalidad estará más fuerte de lo normal. Trate de disminuirlo, de lo contrario, se peleará con todo el mundo.

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: Busque realizar alguna rutina de gimnasia que le agrade para hacer desde su casa, con el tiempo su cuerpo estará agradecido. Su salud mejorará rápido.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |