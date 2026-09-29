Horóscopo de Libra martes 29 de septiembre: nuevas metas laborales

En este martes 29 de septiembre, tu horóscopo indica que las predicciones astrológicas te ubican en un momento ideal para explotar tu ambición profesional. Aunque tu jefe plantee nuevos desafíos o métricas que inicialmente te generen dudas, tu capacidad de adaptación será clave para consolidarte en el trabajo. En el terreno del amor, si te encuentras soltero, es tiempo de salir y conectar con el mundo, ya que una oportunidad afectiva podría surgir donde menos lo esperas. Para mantener tu bienestar y salud mental, prioriza espacios de ocio que te permitan recargar energías y evitar el estrés. Recuerda seguir estas recomendaciones del zodiaco para equilibrar tus finanzas y tus vínculos, cuidando siempre tu enfoque positivo sobre las situaciones cotidianas.

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 29 de septiembre

Amor: Si hace meses que se encuentra solo, alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya que pronto aparecerá su enamorado en el lugar menos esperado.

Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Amor: Intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Sepa que su alma gemela esta de manera incondicional con usted.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |