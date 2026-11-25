En esta jornada del miércoles 25 de noviembre, los nacidos bajo el signo de Libra tienen ante sí una oportunidad inmejorable para avanzar. Las recomendaciones astrológicas indican que, si te animás a poner en marcha esas ideas que parecen disparatadas, los resultados llegarán sin tanto esfuerzo. Este horóscopo del zodiaco te sugiere prestar especial atención a tu amor, valorando más a tu pareja y dejando atrás los arrebatos innecesarios. En cuanto al dinero, tu intuición será una gran aliada si decidís probar suerte, mientras que en lo referente a tu bienestar y salud, es momento de moderar el consumo de azúcares y carnes para sentirte mejor. Estas predicciones te invitan a tomar las riendas de tu vida con confianza.

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 25 de noviembre

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |