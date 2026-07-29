Horóscopo de Libra miércoles 29 de julio: expresá tu verdad

Durante este miércoles 29 de julio, los nacidos bajo el signo de Libra sentirán un impulso renovador que los llevará a defender sus posturas con mayor determinación. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es fundamental que en esta jornada del zodiaco logres comunicar tus pensamientos con franqueza, pero sin descuidar la sensibilidad de quienes te rodean. En el plano del amor, los astros te invitan a dejar de lado los miedos y entregarte con total confianza a esa persona especial. Respecto al dinero y tu vida profesional, será necesario que enfrentes los asuntos burocráticos pendientes con máxima precisión y cautela. Finalmente, en cuanto al bienestar y la salud emocional, no te encierres en tu hogar; salí, buscá compañía y permitite disfrutar de la vida social para combatir cualquier rastro de aburrimiento según marca tu horóscopo.

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 29 de julio

Amor: En este día, no se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor, y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias alternativas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |