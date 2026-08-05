Horóscopo de Libra miércoles 5 de agosto: elegí bien tus batallas

En este miércoles 5 de agosto, las predicciones para Libra te invitan a un ejercicio de introspección necesario. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, el zodiaco te sugiere dejar de lado esos pensamientos negativos que suelen nublar tu juicio y afectar tu bienestar. En el terreno del amor, es un momento ideal para profundizar vínculos a través del diálogo sincero y armonioso con tu entorno. Por otro lado, en lo relativo al dinero y los negocios, mantené la cautela: desconfiá de propuestas poco claras que puedan comprometer tu estabilidad. Finalmente, recordá que tu salud es prioridad; si el agotamiento aparece, no temas cancelar compromisos para recuperar tu equilibrio emocional.

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 5 de agosto

Amor: Clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Si se encuentra con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Acérquese a las personas que conocen del tema y pida un consejo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |