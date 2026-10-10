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LA NACION

Horóscopo de Libra sábado 10 de octubre: potenciá tu carisma

Los librianos deberán aprovechar su magnetismo natural, mientras mantienen el foco en la estabilidad económica y la tranquilidad emocional

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra sábado 10 de octubre: potenciá tu carisma
Horóscopo de Libra sábado 10 de octubre: potenciá tu carisma

En este sábado 10 de octubre, las predicciones para Libra indican que es un momento ideal para dejar de lado el deseo de convencer a otros y enfocarte en tus propios objetivos. Gracias a la influencia lunar, tu amor y encanto personal estarán en su punto más alto, favoreciendo nuevos encuentros. Sin embargo, en el área de la riqueza, las recomendaciones astrológicas sugieren mucha prudencia: evitá gastos innecesarios y mantené el control sobre tu dinero. Ante cualquier contratiempo, priorizá tu bienestar; recordá que la clave del zodiaco para este día es mantener la calma y soltar las expectativas rígidas, confiando en que el horóscopo te guía hacia un equilibrio necesario para tu vida.

Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 10 de octubre

  • Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.
  • Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun mas con ese electrodoméstico.
  • Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que lo los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

  • Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.
  • Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.
  • Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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