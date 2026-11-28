Este sábado 28 de noviembre, las predicciones para Libra te invitan a mantenerte firme en tu rutina laboral, ya que la perseverancia será tu mejor aliada para concretar esos proyectos que tenés guardados. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, es un momento inmejorable para fortalecer tu bienestar a través de la ayuda solidaria, lo cual nutrirá tu espíritu. En el plano del amor, recordá que la clave para un vínculo sano es el respeto mutuo, mientras que en el ámbito del dinero, debés confiar más en tus propias capacidades para alcanzar el éxito que merecés.

Recuerde no descuidar los asuntos laborales. Sepa que será importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 28 de noviembre

Amor: Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vinculo. Si lo hace, su alma gemela terminará con la relación.

Riqueza: Sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardado en el cajón.

Bienestar: Momento Ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Sepa que de alguna forma se lo agradecerán.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada laboral muy productiva. Sepa que si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere.

Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión barrial donde fue invitado en mas de una oportunidad.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |