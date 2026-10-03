Horóscopo de Libra sábado 3 de octubre: organizá tus metas y objetivos

En este sábado 3 de octubre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Libra te invitan a mantenerte enfocado en tus metas sin postergar decisiones importantes. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es fundamental que en el plano del amor evites discusiones innecesarias controlando tu tono al hablar. En cuanto a tu riqueza, la confianza de tus superiores te permitirá concretar pedidos pendientes con éxito. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar y salud, recordá que es momento de abandonar el sedentarismo y combatir el estrés a través de la actividad física para equilibrar tu energía en el zodiaco.

Debería ser conciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 3 de octubre

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |