Horóscopo de Libra viernes 17 de julio: gestioná tus emociones hoy

En este viernes 17 de julio, tu horóscopo te invita a prestar especial atención a cómo reaccionás frente a las críticas, ya que la clave de tu bienestar será la apertura al diálogo y la capacidad de reconocer tus equivocaciones. Dentro de las recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Libra, destaca la importancia de aprovechar una oportunidad única en el plano de la riqueza profesional, manteniendo siempre la prudencia. En el terreno del amor, es un momento inmejorable para fortalecer los lazos familiares y zanjar malentendidos, permitiendo que las energías del zodiaco fluyan hacia una etapa de mayor armonía y crecimiento personal.

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 17 de julio

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Ya que tiene la posibilidad, no olvide sumar sus ideas a ese proyecto grupal donde podrá poner en juego toda su creatividad originaria en los negocios que proyecten.

Amor: Permítase oír sus sentimientos mas íntimos y así podrá tomar cualquiera de las decisiones en el marco afectivo. Utilice la percepción en el amor.

Riqueza: Momento oportuno para dedicarlo a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de si mismo. Charle con su equipo de trabajo y planteen las metas.

Bienestar: Comprenda que si escucha los consejos de sus mejores amigos, en poco tiempo aparecerán nuevas esperanzas y perspectivas para solucionar sus problemas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |