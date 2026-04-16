Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 16 de abril de 2026

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 16 de abril

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Evite cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.

Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.

Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |