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Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 16 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 16 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 16 de abril de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 16 de abril de 2026

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 16 de abril

  • Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.
  • Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.
  • Bienestar: Evite cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.

  • Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.
  • Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.
  • Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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