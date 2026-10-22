Horóscopo de Piscis jueves 22 de octubre: moderá tus críticas y dinero

Para este jueves 22 de octubre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Piscis señalan que es fundamental que moderes tu tendencia a juzgar a los demás con severidad, ya que podrías cometer injusticias. En lo que respecta a tu amor y tus vínculos cercanos, te recomendamos esquivar las confrontaciones que solo desgastan la relación, priorizando la paciencia. Por otro lado, el horóscopo indica un movimiento muy favorable en el área de la riqueza y los negocios gracias a la influencia de la luna, lo cual representa una excelente oportunidad para avanzar. Finalmente, para tu bienestar físico y emocional, buscá un espacio de distensión mediante algún hobby hogareño que te permita desconectar de la rutina pesada y seguir estas recomendaciones astrológicas para mantener tu equilibrio en el zodiaco.

Sepa que podría llegar a cometer una gran injusticia, si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 22 de octubre

Amor: Evite buscar pelea, ya que no es el momento para replanteos en la relación de pareja. Sepa que la comunicación con su alma gemela podría volverse tensa.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en esta jornada. Aprovecha las buenas energías.

Bienestar: Distiéndase y elija un hobby o actividad hogareña que le agrade demasiado para distraerse de la rutina pesada que esta últimamente teniendo en su vida.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |