Horóscopo de Piscis lunes 28 de septiembre: confía en tu intuición

En este lunes 28 de septiembre, el zodiaco le brinda a los piscianos una energía renovada que te permitirá alcanzar tus metas con facilidad. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para este día, es fundamental que en el plano del amor te dejes guiar por lo que realmente sentís y te acerques a quien te hace feliz. En cuanto a tu riqueza y vida laboral, procurá ser más receptivo y escuchar las opiniones de tu entorno para capitalizar nuevas oportunidades. Por último, tu bienestar físico está en un momento óptimo para priorizar tu salud y comenzar con esos cambios saludables que venías postergando, aprovechando siempre el horóscopo como una guía para tu equilibrio personal.

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 28 de septiembre

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que quedan pocos meses para el calorcito.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.

Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.

Riqueza: Comprenda que si gastaría menos, se vera beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero.

Bienestar: Evite exigirse tanto el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |