escuchar

La astrología ofrece diferentes herramientas para conocer más sobre uno mismo. Una de ellas es la revolución solar o retorno solar, la cual puede ayudar a conocer las energías que predominarán en un nuevo año una vez que una persona cumple años. Puede anticipar cuáles son tendencias que pueden representar tanto desafíos como posibilidades para los siguientes 365 días después de soplar las velas de cumpleaños.

Qué es la revolución solar

La revolución solar se basa en la carta natal y muestra el recorrido del Sol durante el año nuevo

Según señaló el sitio mexicano Mujeres, la revolución solar es un tipo de carta astral que se calcula cuándo el Sol regresa a la posición que tenía una persona nació. Es una técnica que detalla cuál es el movimiento que hace este astro a lo largo de todos los signos en un año, desde la fecha del cumpleaños de una persona hasta el próximo cumpleaños. De esa forma se puede saber cuáles son las energías que se van a vivir en ese ciclo.

Vale destacar que no se debe confundir con la carta natal. Esta es un gráfico en el que se pueden ver las diferentes posiciones de los planetas y otros elementos en el momento exacto del nacimiento de una persona, las cuales tienen influencia para el resto de su vida. La lectura del retorno solar se basa en este, pero solo estudia el período de un año.

Es importante aclarar que, aunque este tipo de mapa puede ser considerado una técnica predictiva, no se trata de un método de adivinación porque los tránsitos y aspectos astrológicos se pueden expresar de diferentes formas en la vida de cada individuo. Algunos expertos consideran la revolución solar como una “herramienta de autoconocimiento”, ya que indica la energía que va a estar disponible para que la persona se haga consciente y pueda vivirla en el momento en que se le activa. De esa forma, la persona no se sorprenderá ante algunas situaciones y podrá decidir cómo actuar ante cada una de ellas.

A su vez, se pueden detectar patrones que experimenta en su vida ―como conflictos vinculares― para trabajarlos al observar los aspectos tensos entre los planetas, tanto en la revolución solar como en la carta natal.

¿Cuándo hacer una revolución solar y qué datos se necesitan?

La revolución solar se debe hacer cerca del día de cumpleaños. Lo más recomendable es que sea, como máximo, un mes antes de esta celebración, porque la persona ya empieza a sentir la energía del nuevo año de vida. También se puede hacer unos días después de haber celebrado la vuelta al sol. De este modo, puede aprovechar la información de todos los meses siguientes.

El gráfico de la revolución solar no cambia, tanto si se calcula meses antes o meses después del cumpleaños. Por lo tanto, se puede hacer meses después porque la interpretación será la misma, pero no se podrá aprovechar al máximo en los primeros meses.

Además, no es necesario hacerlo todos los años, solo cuando la persona sienta que lo desea. No hay reglas fijas para determinar cuándo una persona se debe hacer o no este tipo de lectura.

Al igual que para calcular la carta natal, se necesitan los datos de nacimiento del individuo para hacer el retorno solar: fecha (día, mes y año), lugar (ciudad y país) y hora exacta. Sin embargo, se requiere un dato más cuando se va a hacer esta interpretación: el sitio donde la persona estuvo o estará en su cumpleaños, puesto que eso puede cambiar el gráfico.

¿Qué elementos se toman en cuenta en una revolución solar?

La posición de los planetas determina la lectura de la revolución solar getty images

Como el de la carta natal, el gráfico de la revolución solar es un círculo dividido en 12 casas que representan las áreas donde se despliega la energía de los signos y los planetas. Según las distintas posiciones que tenga el Sol durante el año, determinará las oportunidades y los desafíos que se le presentarán al individuo durante ese período.

Ascendente, Sol, Luna y Venus son algunos de los aspectos más importantes de esta lectura, aunque en su interpretación hay otros planetas y puntos que son considerados, así como la interacción entre ellos. En particular se mira el medio cielo, ya que puede ser de un signo diferente al del ascendente natal. Durante el nuevo año de vida, la perspectiva del mundo y la manera en que se perciben las situaciones tendrán la energía del signo del ascendente calculado en la carta anual de la persona.

En tanto, el Sol siempre mantiene su posición en el signo natal de la persona, pero puede variar su ubicación en las casas o áreas de la vida. Alí se detecta cuál va a ser el centro de la atención del individuo en el nuevo año.

La Luna puede tener muchas lecturas, pero una de las más fuertes está asociada a las emociones. Dónde se ubica este satélite natural en la carta suele ser el área donde uno encuentra refugio, contención y seguridad emocional. En el caso de Venus, su posición puede señalar el área donde se encuentra más armonía o equilibrio; además, se puede descubrir aquello que más puede dar disfrute y placer.

LA NACION