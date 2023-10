escuchar

Durante el 23 de octubre y el 22 de noviembre se da la temporada Escorpio, dando lugar a las personas de este signo del elemento Agua. Al acercarse el día de su nacimiento, es normal que muchos se pregunten qué regalar a alguien de Escorpio para su cumpleaños.

Lo primero que hay que saber es que son personas intensas y de emociones profundas, que pueden conmoverse con facilidad al momento de su aniversario. Sin embargo, por momentos les puede resultar difícil expresar sus emociones a los demás, por lo que mantiene cierta distancia de todo el mundo.

Las personas de Escorpio pertenecen al elemento Agua y son las nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre

Si bien son desinteresados y poco materialistas, valoran cuando alguien dedica tiempo y esfuerzo en sorprenderlos en su día especial. Priorizan los obsequios con un valor sentimental, un recuerdo o significado importante.

En su cumpleaños, les importa sentirse queridos y recordados por las personas que aman. Experiencias, viajes y retratos, son algunas de las propuestas favoritas de este signo. A continuación, diez regalos para agasajar a las personas de Escorpio en su cumpleaños.

Conjunto de ropa interior

Una de las cualidades más predominantes del escorpión es su personalidad intensa y pasional. Son sensuales por naturaleza, por lo que cuidan de su aspecto físico e imagen corporal. Es así, que obsequiarles ropa interior, un pijama delicado o una bata de seda, será una gran idea. Prefieren los tonos oscuros como el negro y los materiales discretos, sin demasiados detalles ni colores.

Regalar lencería a una persona de Escorpio puede potenciar su costado sensual

Velas alquímicas

Escorpio es conocido como uno de los signos más espirituales del zodíaco, se encuentran interesados por el ocultismo, la astrología, las energías y otras disciplinas. Es así, que obsequiarles un set de velas alquimizadas será una gran idea. Este producto se encuentra intervenido con aceites esenciales que les ayudan a potenciar sus intenciones y propósito. Es posible acceder a diferentes opciones, dependiendo del objetivo o premisa.

Masaje

Los nacidos bajo este signo del elemento Agua disfrutan de los pequeños placeres de la vida. Les gusta tomarse su tiempo para descansar y relajarse, invirtiendo energía y dinero en su bienestar. De esta manera, regalarles un masaje para su cumpleaños, convertirá este día en una jornada especial. Existen opciones para todos los gustos, desde descontracturantes, drenajes linfáticos, de acupresión, con piedras, circulatorios, entre otros.

Las personas de Escorpio sabrán valorar el obsequio de una sesión de masaje Paula Teller

Curso de tarot

Con Plutón como planeta regente, se trata de individuos orientados hacia lo oculto y la conexión con las energías. Les gusta investigar sobre diferentes técnicas de autoconocimiento, por lo que regalarles un curso para aprender a leer el tarot, será ideal. Es posible acceder a opciones online donde podrán tomar las clases a su tiempo o bien experiencias presenciales con maestros experimentados.

Libro de misterio

Las personas de Escorpio adoran el suspenso, descubrir enigmas y resolver problemas. Les encantan leer novelas policiales, los casos de crímenes o historias paranormales, sintiéndose atrapados en la trama. Stephen King, Agatha Christie, Jo Nesbo, Edgar Allan Poe y John Grisham, son algunos de los autores más populares de este género.

Perfume

El escorpión cuida siempre de su imagen física, les importa estar presentables en todo momento. Les gusta seducir a los demás y causar una buena primera impresión, por lo que prestan atención hasta el último detalle. Les gusta llevar consigo una fragancia dulce e intensa, que logre generar un impacto. Se puede elegir perfumes con notas de vainilla, frambuesa, peonía negra, sándalo o almendras.

Los perfumes son buenos regalos para las personas de Escorpio ya que potencian su costado más seductor Shutterstock

Ropa negra

Este signo zodiacal considera a su aspecto como su coraza, tal como ocurre como el caparazón del escorpión. De esta manera, pueden ocultarse y protegerse de los demás, imponiendo respeto y seriedad. Es por ello que muchas veces visten de negro para mantener una figura modesta. Es así, que obsequiar prendas o accesorios de este color, será una gran forma de sorprenderlos en su cumpleaños.

Collar con piedra de protección

Conocidos por su relación con las artes ocultas, los nacidos bajo el signo del escorpión son seres intuitivos que sienten gran conexión con las energías. Les gusta realizar rituales de protección y cuidado, trabajando con la ley de atracción y las piedras preciosas. Es por ello que regalarles un collar con una de estas será una gran idea. El cuarzo blanco, la turmalina, la amatista, el jade y el cuarzo ciprino son algunos de los cristales preciosos que pueden elegirse.

Anteojos de sol

A la hora de vestirse, las personas de Escorpio son modestas y sobrias. No suelen utilizar muchos accesorios, ya que no les gustan los estilos sobrecargados. Sin embargo, un elemento que no puede faltar en su conjunto son los lentes de sol. Este les permite experimentar y divertirse con su apariencia, eligiendo propuestas un poco más coloridas y originales.

Los lentes de sol son un accesorio discreto que las personas de Escorpio sabrán valorar Matías Aimar - LA NACION

Cita romántica

Esta propuesta es ideal para aquellos que se encuentren en pareja con alguien de Escorpio. Lo que este signo del elemento Agua más deseará durante su natalicio, es pasar tiempo de calidad con su persona especial. Planificar una cita con su comida, sitios o actividades preferidas, será la mejor manera de celebrar su cumpleaños. Esta se convertirá en una jornada inolvidable y favorita de todos los tiempos.

