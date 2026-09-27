Qué significa tener un sueño “premonitorio”

Desde hace siglos, los sueños generan curiosidad en las personas. Diferentes civilizaciones y disciplinas intentan descifrar el significado detrás de las imágenes que aparecen mientras dormimos. Muchos creen que las experiencias oníricas podían contener mensajes acerca de acontecimientos futuros, advertencias o señales vinculadas con el destino. Esta teoría da comienzo al concepto de sueños premonitorios. Estas escenas resultan fascinantes debido a que tiempo después, poseen cierto paralelismo con hechos ocurridos en la realidad.

Desde la perspectiva de los estudios oníricos, los sueños suelen construirse a partir de recuerdos, preocupaciones, intuiciones, expectativas y observaciones que la mente procesa mientras dormimos. Algunas se manifiestan de manera peculiar o generan impacto, debido a su capacidad de volverse realidad. Para comprender el sentido de estos sueños, es importante prestar atención a los detalles del mismo. Personas, sensaciones, escenarios, colores y cualidades son algunos de los elementos a recordar.

A continuación, algunos de los sueños premonitorios más populares y sus posibles interpretaciones.

Tener un sueño “premonitorio”

Soñar que se experimenta una visión del futuro suele relacionarse con la capacidad intuitiva de una persona. Se trata del poder de percepción de cambios importantes o energías del presente. Esta escena puede aparecer en períodos donde el individuo analiza profundamente su entorno y detecta señales que aún no son evidentes para los demás. Este tipo de sueño refleja la sensibilidad frente a conflictos o la visión innovadora hacia nuevas oportunidades.

Soñar con el futuro puede tener que ver con la percepción de posibles cambios Shutterstock - Shutterstock

Soñar con un secreto que se devela

Los secretos que salen a la luz dentro de los sueños suelen representar información, emociones o situaciones que ya no pueden permanecer ocultas. Sugiere la existencia de ciertas verdades que deben ser reconocidas o conversaciones que han sido postergadas. El acto de dar a conocer algo simboliza claridad, comprensión y la capacidad de tolerar una realidad sin importar cuan difícil sea.

Soñar con un secreto significa que hay informaciones que ya no pueden ser calladas (Foto: IA)

Soñar con el fallecimiento de alguien

Sin dudas es una de las imágenes más preocupantes y angustiantes para experimentar mientras dormimos. Sin embargo, su interpretación rara vez debe darse de manera literal. El fallecimiento representa finales, transformaciones y cierres de ciclos. El protagonista podría hacer alusión a una etapa, vínculo o aspecto emocional que está experimentando cambios significativos.

El fallecimiento representa finales, transformaciones y cierres de ciclos Shutterstock

Soñar con un romance nuevo

La aparición de un romance inesperado suele simbolizar oportunidades emocionales, entusiasmo y apertura hacia experiencias diferentes. Este sueño suele darse cuando la persona atraviesa una etapa de crecimiento personal o se encuentra receptiva a nuevas conexiones. Sugiere la presencia de una etapa fértil para la creatividad, motivación y el surgimiento de proyectos que generan ilusión.

Este sueño suele darse cuando la persona atraviesa una etapa de crecimiento personal

Soñar con un embarazo

El embarazo dentro de los sueños suele asociarse con procesos de gestación simbólica. Esta imagen representa ideas, proyectos o cambios internos que se están desarrollando lentamente y que todavía no han alcanzado su forma definitiva. Es la capacidad de crear uno mismo un nuevo capítulo o etapa de la vida que traerá alegrías y prosperidad, considerando el esfuerzo y tiempo que conlleva.

Esta imagen representa ideas, proyectos o cambios internos PeopleImages - Shutterstock

Soñar con un nuevo nacimiento

El nacimiento de una nueva persona es para los estudios oníricos, un símbolo de renovación. Representa comienzos, oportunidades y transformaciones positivas que cambiarán nuestra identidad o rumbo en la vida. Puede indicar el surgimiento de una nueva perspectiva, una etapa diferente o la importancia de mantener la esperanza. Es una señal para creer en la posibilidad de mejorar día a día.

Soñar con una catástrofe natural

Las catástrofes naturales reflejan la posibilidad de cambios abruptos o emociones intensas que alteran la estabilidad habitual. Terremotos, inundaciones o tormentas, son algunos de los fenómenos que refieren a procesos internos que generan incertidumbre o requieren adaptación. Este sueño puede aparecer cuando la persona percibe transformaciones importantes en su entorno o experimenta una fuerte tensión emocional.

ARCHIVO - Un hombre trata de recuperar un vehículo cubierto de lodo en una zona afectada por una inundación a lo largo del río Teesta, en el noreste de India, el 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Anupam Nath, archivo) Anupam Nath - AP

Soñar con un triunfo deportivo

Observar una victoria deportiva simboliza esfuerzo recompensado, perseverancia y confianza en las propias capacidades. Este sueño suele darse cuando la persona se encuentra cerca de alcanzar una meta importante o siente que sus acciones comienzan a producir resultados positivos. Es una señal de aliento, recordar el valor personal y confiar en uno mismo.

Soñar con un logro deportivo es sinónimo de una próxima hazaña Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Soñar con los números de la lotería

Cuando diferentes dígitos aparecen asociados a la lotería en los sueños, suelen relacionarse con expectativas, oportunidades y deseo de obtener beneficios inesperados. Esta escena puede reflejar esperanza frente a cambios favorables o la búsqueda de soluciones rápidas a preocupaciones que vienen desde hace tiempo. Para algunos, es el anhelo de una ayuda desesperada o un golpe de buena suerte luego de tiempos difíciles.

Soñar con un suceso trágico

Los acontecimientos catastróficos dentro de los sueños sugieren la presencia de miedos, preocupaciones o ansiedad frente a situaciones poco claras. Esta escena del inconsciente puede surgir durante períodos de tensión o ante decisiones importantes que deben tomarse, pero que generan ansiedad. Se trata de continuar con los esfuerzos a pesar de las dudas. También simboliza la necesidad de prepararse psicológicamente para cambios tanto en el mundo exterior como en nuestro interior.