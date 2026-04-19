Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 19 de abril de 2026

No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 19 de abril

Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Durante esta jornada, su vida social tomará otro rumbo ya que contará con la presencia de nuevos compromisos. Aproveche ya que su entusiasmo se potenciará.

Amor: Intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. Mantengan un dialogo activo entre ambos.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |