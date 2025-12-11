Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento optimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 11 de diciembre
Amor: Hoy mismo enfrente la realidad que esta viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario.
Riqueza: Siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted.
Bienestar: Procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho stress.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.
Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.
Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
