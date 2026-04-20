Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 20 de abril

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.

Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |