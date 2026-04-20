Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 20 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 20 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 20 de abril
- Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.
- Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.
- Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.
- Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.
- Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.
- Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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