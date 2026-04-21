Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 21 de abril de 2026

Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 21 de abril

Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Haciendo esto, solo lograran empeorar las cosas y sentirse angustiados.

Riqueza: Cambie la rutina y vea cuales son sus necesidades económicas urgentes. Haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional.

Bienestar: Si pretende descender de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto, podría afectar de manera negativa a su metabolismo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |