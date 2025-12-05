Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 5 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 5 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Entienda que si procede con prudencia y no trata de acelerar las cosas más de lo debido, su vida podrá encaminarse mejor. Paso a paso obtendrá lo que desea.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 5 de diciembre
Amor: Arregle su vida afectiva soltando los miedos y recuerdos negativos del pasado. Recupere la dinámica en la pareja y renueve la forma de su estilo romántico.
Riqueza: En estos días, resuelva sin falta ese asunto financiero que tiene pendiente hace meses. Sepa que recibirá un dinero extra, trate de invertirlo de forma correcta.
Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos, que limitan su crecimiento. Intente ver el lado positivo de las cosas y vera que todo mejorará.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
No dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables, sepa aprovecharlos al máximo.
Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.
Riqueza: Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día. Después de tanto, el terreno laboral se afianzará.
Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.
