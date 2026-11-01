Horóscopo de Sagitario domingo 1 de noviembre: gestioná las tensiones

En este domingo 1 de noviembre, los astros le piden a los sagitarianos que pongan el foco en la introspección. A través de nuestras predicciones y recomendaciones astrológicas, te sugerimos que aproveches este horóscopo del zodiaco para resolver esos interrogantes del pasado que aún te persiguen. En el plano del amor, es probable que atravieses momentos de tensión inesperados con tu pareja, por lo que la templanza será tu mejor aliada para que la tormenta pase rápido. En cuanto a tu dinero, no te apresures: leé bien cada cláusula antes de avanzar con un nuevo proyecto. Finalmente, si sentís el cuerpo pesado, no ignores ese dolor lumbar; tu salud y bienestar son prioridad, así que un masaje descontracturante puede ser la clave para recuperar la energía que necesitás.

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 1 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |