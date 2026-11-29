Para este domingo 29 de noviembre, las predicciones indican que aparecerán algunos contratiempos que alterarán tu cronograma habitual, pero no te desanimes. Según las recomendaciones astrológicas para los sagitarianos, es un momento ideal para aplicar tu tacto en el dinero y optimizar tus inversiones. En el plano del amor, el horóscopo señala que una afinidad especial tocará a tu puerta, así que permitite fluir sin tantas vueltas. Finalmente, recordá cuidar tu bienestar físico: una dieta equilibrada y baja en sodio será fundamental para mantener tu salud bajo control y evitar la retención de líquidos. Seguí los consejos de este zodiaco para que tu día sea más armónico.

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 29 de noviembre

Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día. Sepa que logrará resolverlas en el momento adecuado, no sea impaciente.

Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.

Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Momento para que renuncie a su entorno e intente planificar un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |