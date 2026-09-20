Horóscopo de Sagitario hoy domingo 20 de septiembre: amor y metas

En este domingo 20 de septiembre, los astros se alinean para que los sagitarianos puedan brillar con luz propia. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, este es un momento ideal para dejar atrás las tensiones y enfocarte en lo que realmente importa. En el plano del amor, tu pareja agradecerá profundamente que saques a relucir tu lado más romántico, mientras que en el ámbito del dinero y el trabajo, tu habilidad para generar nuevos recursos te permitirá avanzar hacia un proyecto sumamente rentable. No permitas que el cansancio diario opaque tu bienestar; al llegar a casa, buscá refugio en el afecto familiar y recordá que fortalecer tus amistades es la clave para mantener el equilibrio emocional que dicta el zodiaco hoy.

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 20 de septiembre

Amor: Tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento más indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su alma gemela.

Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |