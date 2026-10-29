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Horóscopo de Sagitario hoy jueves 29 de octubre: confiá en tu potencial

Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Sagitario sugieren que "potencies tu seguridad personal", logrando un mejor equilibrio entre el amor y tus metas

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario hoy jueves 29 de octubre: confiá en tu potencial
Horóscopo de Sagitario hoy jueves 29 de octubre: confiá en tu potencial

Este jueves 29 de octubre, el horóscopo para los nacidos bajo el signo de Sagitario trae importantes recomendaciones astrológicas para tu crecimiento personal. Es fundamental que empieces a confiar más en tus capacidades, ya que la inseguridad suele poner límites innecesarios a tus objetivos. En el terreno del amor, evitá las críticas ante la impaciencia de tu pareja y apostá al respeto mutuo como clave para resolver conflictos. En cuanto a la riqueza y tu desempeño profesional, es momento de que te inspires y finalices esas tareas pendientes sin esperar un llamado de atención de tu jefe. Por último, prestale la atención necesaria a tu salud y a tu bienestar general; recordá que solo vos conocés las señales que te envía tu organismo. Seguí estas pautas del zodiaco para construir un presente mucho más sólido y productivo.

Empiece confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 29 de octubre

  • Amor: No se ria de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.
  • Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.
  • Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Evite convertirse en su propio enemigo, deseché lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor.

  • Amor: Tiempo propicio para fortalecer el vinculo que tiene con su pareja, realizando un viaje. Busquen algún destino y compren los pasajes lo antes posible.
  • Riqueza: Algunas cuestiones profesionales podrán complicarse, si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y vera que de apoco se va acomodando las cosas.
  • Bienestar: Si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el stress. No se exceda en las comidas, adopte un habito más saludable.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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