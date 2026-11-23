En este lunes 23 de noviembre, los astros invitan a los sagitarianos a buscar refugio en su mundo interior para procesar los contratiempos de la jornada. Según las predicciones astrológicas de nuestro horóscopo, es un momento clave para que prestes atención a tu bienestar emocional, evitando que el rencor nuble tu capacidad de decisión en el amor. Además de cuidar tu ánimo, es fundamental que tomes medidas concretas respecto a tu dinero; ajustar tu presupuesto y cumplir con tus compromisos es vital para evitar problemas a futuro. Siguiendo las recomendaciones astrológicas del zodiaco, buscá actividades que rompan con tu rutina y te permitan canalizar la energía de manera positiva para que, tal como indica este análisis, todo mejore a partir de mañana.

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 23 de noviembre

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que lo saque de la rutina que tiene.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |