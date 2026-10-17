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LA NACION

Horóscopo de Sagitario hoy sábado 17 de octubre: decidí tu camino

Los nacidos bajo el signo de Sagitario deben "reorientar el rumbo personal", priorizando el equilibrio en sus vínculos afectivos y apostando a un crecimiento profesional sólido

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario hoy sábado 17 de octubre: decidí tu camino
Horóscopo de Sagitario hoy sábado 17 de octubre: decidí tu camino

En este sábado 17 de octubre, el horóscopo sugiere a los sagitarianos una jornada de introspección profunda. Las recomendaciones astrológicas apuntan a que dejes atrás la indecisión para tomar las riendas de tu vida, especialmente en el amor, donde te espera una definición clave. En el ámbito de la riqueza, es el momento ideal para que confíes en tu potencial y expongas tus ideas en el trabajo, evitando dejar pasar nuevas oportunidades. Finalmente, tu bienestar físico depende de tu capacidad para dejar de lado los malos hábitos alimentarios; priorizá tu salud como parte fundamental de este nuevo ciclo dentro del zodiaco.

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 17 de octubre

  • Amor: Este preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina que tanto lo perjudica en su vida.
  • Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.
  • Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

  • Amor: Este preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina que tanto lo perjudica en su vida.
  • Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.
  • Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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