Horóscopo de Sagitario sábado 19 de septiembre: impulsá tu éxito laboral

En este sábado 19 de septiembre, los astros te invitan a canalizar toda tu energía magnética hacia tus objetivos profesionales. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, este es un momento ideal para que confíes en tu sagacidad al desarrollar ese proyecto que tanto te ilusiona. En lo que respecta al amor, es fundamental que actúes con transparencia, evitando juegos que solo traerán complicaciones a tu zodiaco personal. Por otro lado, tu bienestar físico te reclama un descanso de la sobremedicación; explorá alternativas como las Flores de Bach para recuperar tu salud y equilibrio interno. Mantené la firmeza en tus decisiones y verás cómo, en materia de dinero y metas personales, el camino se abre a tu favor.

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 19 de septiembre

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Procure no retener las emociones por temor a lo que pueda surgirle, de esta forma, siempre estará limitado y no podrá avanzar. Anímese y saque lo de adentro.

Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.

Riqueza: Deje de actuar de forma indiscreta, ya que podría tener inconvenientes con alguien de su trabajo. Intente ser más profesional con sus colegas.

Bienestar: Busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza en esta tarde. Intente evitar los pensamientos negativos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |