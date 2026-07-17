Horóscopo de Sagitario viernes 17 de julio: sorteá trabas con astucia

En este viernes 17 de julio, tu horóscopo señala que algunas complicaciones imprevistas alterarán tu ritmo habitual, pero no dejes que eso te desanime. Las recomendaciones astrológicas para los sagitarianos invitan a mantener la calma frente a estos cambios de último momento. En el plano del amor, te espera una conexión especial que merece toda tu apertura; no temas dejarte llevar. Respecto a tu dinero, tu habilidad para los negocios y la implementación de nuevas estrategias te permitirán potenciar tus inversiones. Finalmente, para cuidar tu bienestar y salud, es momento de ajustar tu dieta reduciendo el sodio para evitar la retención de líquidos. Seguí estas claves del zodiaco para transitar el día con equilibrio.

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 17 de julio

Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar bien y así obtendrá los beneficios que tanto esperaba.

Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.

Riqueza: Entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es lo aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración. Gaste lo justo y necesario.

Bienestar: Consulte con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |