Horóscopo de Sagitario viernes 31 de julio: poné orden y escuchá
Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Sagitario: "saldá tus deudas pendientes y fortalecé el vínculo con tu alma gemela"
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En este viernes 31 de julio, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Sagitario te invitan a mantenerte alerta ante situaciones del pasado que podrían desestabilizarte. Es un momento ideal para que organices tu dinero, aprovechando la energía favorable para cancelar impuestos y deudas que te preocupan. En el plano del amor, tu horóscopo sugiere que prestes especial atención a los reclamos de tu pareja para encontrar un equilibrio necesario en el zodiaco. Finalmente, si sentís que tu salud y bienestar físico han decaído, sumá cereales y fibras a tu dieta para recuperar la vitalidad perdida en tu rutina diaria.
Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 31 de julio
- Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.
- Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.
- Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.
- Amor: Prepárese, ya que su rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Teniendo paciencia elegirá correctamente.
- Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absolverán todo el sueldo.
- Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |