Horóscopo de Sagitario viernes 31 de julio: poné orden y escuchá

En este viernes 31 de julio, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Sagitario te invitan a mantenerte alerta ante situaciones del pasado que podrían desestabilizarte. Es un momento ideal para que organices tu dinero, aprovechando la energía favorable para cancelar impuestos y deudas que te preocupan. En el plano del amor, tu horóscopo sugiere que prestes especial atención a los reclamos de tu pareja para encontrar un equilibrio necesario en el zodiaco. Finalmente, si sentís que tu salud y bienestar físico han decaído, sumá cereales y fibras a tu dieta para recuperar la vitalidad perdida en tu rutina diaria.

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 31 de julio

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Amor: Prepárese, ya que su rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Teniendo paciencia elegirá correctamente.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absolverán todo el sueldo.

Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |