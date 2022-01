Sol en Capricornio: cuáles son sus características y qué significa tenerlo en tu carta natal

La carta natal revela características únicas de las personas. Uno de sus elementos primordiales es el Sol, ya que rige las cualidades generales al posicionarse cada mes en un signo astrológico distinto. Las personas que poseen Sol en Capricornio son aquellas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero.

Capricornio cumple la modalidad de signo cardinal, lo que significa que se ubica en uno de los cuatro extremos de los puntos denominados equinoccios y solsticios de la rueda zodiacal. Es de elemento Tierra y está regido por el planeta de Saturno.

Sol en Capricornio

Las personas que poseen el Sol en Capricornio en su carta astrológica se caracterizan por tener una personalidad perseverante y tranquila. Ante los ojos de los demás, son serios y correctos.

El décimo signo del zodíaco es pragmático y determinado cuando de objetivos se trata. Establecen con claridad las prioridades en su vida, las cuales generalmente están orientadas a alcanzar el éxito profesional.

Los logros son objetivos, como también un estado mental de estabilidad y paz, especialmente si se trata de asuntos académicos o laborales. Alcanzar sus metas les significa lograr cierto estatus y firmeza económica.

Muchas personas de Capricornio se dedican completamente a su trabajo y responsabilidades. Con Saturno como planeta regente, comprenden y valoran el esfuerzo, por lo que cumplir ciertas reglas y mandamientos sociales les resulta cómodo.

A menudo, las personas de Capricornio colocan al trabajo como el eje principal de sus vidas Shutterstock - Shutterstock

Son cordiales, educados y formales. Interactúan con facilidad con el resto de las personas, pero no buscan ser el centro. Su inteligencia y punto de vista los destaca de los demás, siendo resolutivos y pudiendo brindar un análisis crítico ante cualquier situación.

No suelen confiar fácilmente en las personas, ya que son reservados. Necesitan examinar y entender las intenciones de quienes deseen ingresar a sus vidas. De todas formas, una vez que consideran a una persona como a un afecto, serán fieles y estarán disponibles ante cualquier adversidad.

Características de las personas con Sol en Capricornio

Representado por la figura de una cabra, poseen la capacidad de avanzar hacia su objetivo sin importar la cantidad de obstáculos que deban superar.

Las personas de Capricornio no tienen problemas en realizar un trabajo o tarea, son independientes y determinados. Si bien les gusta contar con la compañía de otros, son autosuficientes. No sienten la necesidad de contar con otro en sus vidas, más bien es un deseo.

Son perfeccionistas, buscan lograr la excelencia en cada disciplina en la que se desarrollen. Les gusta destacarse en lo que hacen, ya sea con premios, ganando campeonatos, obteniendo puestos de jerarquía, entre otras cosas.

Tener el Sol en Capricornio significa contar con cualidades excelentes para la organización y planificación de eventos. Pueden evaluar posibles escenarios para tomar la mejor decisión posible. No toleran la pereza, la falta de responsabilidad e impuntualidad, toman estas conductas como una falta de respeto muy difícil de perdonar.

Son personas de palabras, entienden la importancia de las promesas. No dirán algo si no es cierto ni se comprometen en causas que no quieren. A veces pueden parecer aburridos debido a su seriedad y carácter neutral, pero saben divertirse. Pueden ser un poco obstinados y orgullosos, les cuesta aceptar el fracaso y pedir ayuda.

Les cuesta relajar su mente de las responsabilidades ya que poseen grandes ambiciones para su futuro. Se encargan de trabajar con toda su energía en el presente para poder prever garantías económicas.

Son inteligentes, aplicados y buenos observadores, saben aportar su punto de vista de una forma constructiva para solucionar inconvenientes.

Capricornio en el trabajo

Contar con Capricornio en la posición solar de la carta natal significa tener al trabajo como eje principal de la vida.

Muchos ven el alcanzar un puesto determinado como un objetivo de realización personal. Otros lo ven como una responsabilidad necesaria dentro de la vida, por la cual pueden garantizar sus necesidades y aspirar a una vida con ciertas características.

No son competitivos con sus compañeros, pero sí consigo mismos. Se presionan y exigen para poder desarrollar todo su potencial. Desean sentirse en la cima, no por vanidad, sino por una necesidad de cumplir sus propios desafíos.

Capricornio en las relaciones

Las personas de Capricornio son prudentes a la hora de confiar en otras personas y demostrar su afecto. Una vez que hayan decidido aceptar a una persona, les darán todo su cariño. A veces caen con facilidad en la rutina, siendo afectados por el estrés y sus responsabilidades.

En asuntos familiares, serán los miembros más resolutivos y neutrales a la hora de tomar decisiones. En dinámicas de conflictos o discusiones, intentarán ser mediadores.

A la hora de relacionarse con sus amigos, son leales. Les hacen sentir seguros gracias a su tranquilidad y facilidad de enmendar problemas. Tendrán un consejo sabio para dar, intentando ser lo más objetivos posible.

Las personas con Sol en Capricornio buscan en sus relaciones de pareja la sensación de estabilidad. Les gusta imaginar un futuro práctico junto con su par, entendiendo que ambos tienen como prioridad una serie de pasos a dar. Estos pueden implicar aspectos materiales como la compra de una casa o inversiones en conjunto.

Una vez que se comprometen, toman sus vínculos muy en serio. No quieren relaciones pasajeras, más bien buscan un compañero de vida.

Sugerencias para las personas con Sol en Capricornio

Capricornio es un signo magnífico que busca la excelencia en su vida. No debe olvidar el divertirse y comprender que no siempre serán los primeros. Por ello existen una serie de sugerencias para que este signo tenga en cuenta: