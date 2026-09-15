Horóscopo de Leo hoy viernes 24 de mayo: cerrá ciclos y proyectá
Los leoninos deben confiar en su intuición para avanzar, dejá atrás las dudas y enfocate en tu crecimiento personal
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En este viernes 24 de mayo, el horóscopo sugiere que los leoninos atraviesan una jornada de definiciones clave. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para el zodiaco, es un día ideal para organizar tu dinero con cautela y apostar a una comunicación más abierta en el amor. Tu bienestar físico dependerá de cuánto logres equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso, permitiéndote así renovar tus energías para lo que viene.
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