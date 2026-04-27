Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 27 de abril de 2026

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 27 de abril

Amor: Sepa que en ciertos momentos, deberá abandonar el silencio y dejar que hable el corazón. Comparta lo que siente con su enamorado y todo mejorará.

Riqueza: No permita que los temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. Abandone su actitud aniñada y todo mejorará poco a poco en sus negocios.

Bienestar: Desvincúlese en cuanto pueda de las personas que puedan llegar a ser obstáculos en su vida y no le permitan llegar al progreso que esta buscando.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |