Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 29 de abril

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Destine esta jornada para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le ira genial.

Bienestar: En caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídale un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Aunque se sienta muy cansado en esta jornada, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |