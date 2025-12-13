Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 13 de diciembre

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Durante esta jornada, deberá mantener su autoestima alta, procure no claudicar. Sepa que esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Mejore los proyectos y selecciónelos siguiendo un estricto orden de prioridades. De esta forma, podrá desarrollar y alcanzar todas las metas.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

