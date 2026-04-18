Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 18 de abril

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |