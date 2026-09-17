Horóscopo de Tauro jueves 17 de septiembre: cuidá tu dinero y tu paz

En este jueves 17 de septiembre, los taurinos deben mantener la calma ante posibles contratiempos inesperados que puedan surgir en la jornada. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, es fundamental que priorices el amor sincero y evites dudas innecesarias en tu pareja. En cuanto al ámbito del dinero, es un momento para la prudencia: no realices inversiones precipitadas y resguarda tus recursos para cuando la situación económica se estabilice. Por último, si sentís que el bienestar se ve afectado por recuerdos melancólicos, buscá refugio en actividades que te devuelvan la serenidad; verás que al final del día lograrás un equilibrio mucho más positivo dentro del zodiaco.

Este preparado, ya que el día podría comenzarlo con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance en poco a poco.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 17 de septiembre

Amor: Le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confié plenamente en su alma gemela y verá que todo mejorara día a día.

Riqueza: Hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es momento optimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo.

Bienestar: Prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Quedándose en su casa, sepa que encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este ultimo tiempo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |