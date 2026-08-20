Horóscopo de Tauro jueves 20 de agosto: recuperá tus proyectos y proyectos

Durante este jueves 20 de agosto, las predicciones para Tauro señalan que es el momento perfecto para retomar esos planes que habías postergado por falta de entusiasmo. Gracias a las recomendaciones astrológicas de esta jornada, verás cómo tus metas personales empiezan a tomar forma si te permites relajarte. En el plano del amor, es una ocasión ideal para dejar atrás el encierro emocional y mostrar tu lado más seductor, mientras que en lo referente al dinero y el trabajo, se te sugiere cultivar un espíritu menos competitivo y más colaborativo con tus colegas. No olvides cuidar tu bienestar físico integrando rutinas como el yoga o caminatas, elementos clave dentro de este horóscopo del zodiaco que te ayudarán a recuperar el equilibrio necesario.

Será una excelente jornada para retomar ese proyecto que lo había dejado en el olvido por su falta de interés. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 20 de agosto

Amor: Momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. Ponga todo su encanto en las conquistas.

Riqueza: Procure no invadir a sus compañeros en el ámbito laboral y deje de ser tan competitivo. Intente ser más compañero dentro de su equipo de trabajo.

Bienestar: Si necesita relajarse, sepa que el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |