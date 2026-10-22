Horóscopo de Tauro jueves 22 de octubre: priorizá tu bienestar y orden

En este jueves 22 de octubre, tu intuición estará más afilada que nunca, permitiéndote ser de gran ayuda para alguien cercano que atraviesa un momento complejo. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para los taurinos, es fundamental que hoy utilices tu tiempo libre para organizar tus papeles y el dinero, evitando así cualquier tipo de caos administrativo que afecte tu tranquilidad. En el terreno del amor, no te desesperes si notas a tu pareja un tanto distante; esa actitud es pasajera y pronto volverá la sintonía habitual. Finalmente, tu bienestar físico y mental te pide un cambio: explorá el naturismo y aplicá una alimentación más equilibrada para mejorar tu calidad de vida en esta jornada del horóscopo del zodiaco.

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el jueves 22 de octubre

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Etapa para generar una transformación total en su vida y animarse a cosas nuevas.

Amor: Sepa que a raíz de esa situación un poco triste que ha vivido días atrás, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen.

Riqueza: Piense nuevas estrategias a nivel profesional, así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación.

Bienestar: Ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será una jornada oportuna para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |