Horóscopo de Tauro lunes 26 de octubre: apostá a la tolerancia

En este lunes 26 de octubre, los taurinos reciben recomendaciones astrológicas clave para avanzar en sus metas. Según las predicciones del horóscopo, la clave del éxito para tu día radica en la tolerancia y la persuasión, herramientas fundamentales para desbloquear esos proyectos que tanto anhelás. En el plano del amor, es el momento ideal para abrir tu corazón y conectar profundamente con tu pareja a través de la escucha activa. Por otro lado, tu riqueza dependerá de tu capacidad para dejar de enfocarte en obstáculos y empezar a invertir tu energía en metas viables. Finalmente, tu bienestar físico te reclama atención: inscribite en alguna actividad que te guste y combate el sedentarismo para sentirte renovado en este ciclo del zodiaco.

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 26 de octubre

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |