Horóscopo de Tauro hoy lunes 28 de septiembre: soltá desilusiones

Este lunes 28 de septiembre, el zodiaco le presenta a Tauro un desafío necesario para su crecimiento personal. Ante una reciente decepción en el plano del amor, las recomendaciones astrológicas sugieren que no te dejes abatir por la actitud de quienes considerabas cercanos. En el ámbito laboral y del dinero, tu capacidad de mentoría será tu mayor fortaleza: guiá a quienes recién se integran a tu equipo con la empatía que te hubiera gustado recibir. Finalmente, este horóscopo te invita a dedicar un tiempo de calidad a tu bienestar interno, animándote a explorar tus sentimientos más profundos para encontrar respuestas claras a tus interrogantes. Estas predicciones marcan un día para dejar atrás lo que no suma y enfocarte en tu evolución

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 28 de septiembre

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |