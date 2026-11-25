En este miércoles 25 de noviembre, tu intuición te guiará para convertirte en el sostén emocional de alguien cercano, así que no dudes en ofrecer tu ayuda. Según las predicciones de tu horóscopo, el área de dinero te exige mayor disciplina: no dejes que el desorden gane terreno y aprovechá tus momentos libres para poner al día tus cuentas. En cuanto a tu bienestar, las recomendaciones astrológicas sugieren que te enfoques en una alimentación equilibrada y explores el naturismo, un camino que te hará muy bien. Si bien en el amor tu pareja puede mostrarse distante, mantené la calma, ya que es una conducta pasajera y el vínculo pronto retomará su curso natural dentro del zodiaco.

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el miércoles 25 de noviembre

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |