Entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, el Sol transita por Escorpio y esto implica energía escorpiana disponible para sintonizar y usar. Para el Zodíaco, el Sol representa nuestra fuente de energía vital y su recorrido por cada signo configura el clima astrológico del mes.

Para aprovechar la temporada, es fundamental tener presente qué lugar ocupa Escorpio en la secuencia del zodíaco. Es el octavo signo y viene después de Libra. Si Libra nos enseña que somos seres vinculares y nos invita a ver qué pasa cuando conocemos a otro, Escorpio lleva ese encuentro a un terreno más profundo: el de la intimidad, y la intensidad que aparece cuando realmente nos involucramos y entregamos.

Temporada de Escorpio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

En la astrología, Escorpio se asocia a los procesos emocionales que nos hacen sentir que estamos vivos, a los vínculos que nos transforman desde la raíz. Su energía invita a reconocer los conflictos, atravesar las incomodidades y aceptar que algunas cosas necesitan cambiar para poder seguir adelante. En ese sentido, esta temporada nos convoca a aceptar lo que termina —relaciones, versiones de nosotros mismos, ilusiones—, a atravesar duelos sin huir de ellos y a reconocer que en la entrega hay un poder sanador.

Por eso, más allá de “ser de Escorpio” o no, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Escorpio invita a reconocer que no todo puede resolverse desde la voluntad. Conviene registrar qué emociones aparecen cuando no tenés el control de una situación.

Para el ascendente, el Sol en Escorpio activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad. La energía acompaña para profundizar en un vínculo y mostrar aquello que en general escondés o protegés.

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada lleva la atención a la pareja y pone en escena la tensión entre seguridad y control. Aunque sea un tema recurrente, la energía acompaña para trabajar posesiones y celos.

Para el ascendente, esta temporada pone el foco en la pareja, y se activa esa zona de la carta natal. Buen momento para aceptar que las relaciones verdaderas son transformadoras.

Qué trae la energía de Escorpio según los astros rawpixel.com / bird

Géminis

Para el Sol en Géminis, esta temporada invita a amigarse con lo inexplicable de algunas decisiones, ya sea propias o ajenas.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina con energía intensa y ambiciosa, de modo que puede ser una buena oportunidad para encarar nuevos hábitos con determinación.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Escorpio es afín por su energía sensible y profunda, ya que también se trata de un signo de agua. Es una gran oportunidad para soltar apegos que limitan, para reconocer que aferrarse al pasado impide crecer.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y esto ayuda a comprender que en la sensibilidad y vulnerabilidad no hay impotencia sino poder emocional.

Leo

Para el Sol en Leo, esta temporada puede traer algún recuerdo del pasado y remover viejas heridas. Es buen momento para preguntarse qué sigue doliendo, y cómo se puede transformar ese dolor en potencia regeneradora.

Para el ascendente, también es una oportunidad para animarse a tocar las sombras. Como se ilumina la base emocional de la carta natal puede ser que el foco esté en lo familiar.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada escorpiana puede poner sobre la mesa patrones compulsivos y en ese sentido puede echar luz para tomar las riendas y dejar esa conducta.

Para el ascendente sucede algo parecido, se activa la zona de la carta natal asociada a la forma de procesar la información. Esto puede ayudar a asumir los patrones retentivos y repetitivos que frenan el avance.

Las predicciones para esta temporada

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada escorpiana propone valorar aquellos recursos simbólicos, afectivos y económicos con los que se cuenta. Es buen momento para reconocer el patrimonio personal, los pros y los contras de la propia energía.

Para el ascendente, esta temporada favorece un tema que en general cuesta y es difícil: entrar en contacto con una dimensión más profunda en términos emocionales, incluso, con aquellos conflictos que no se quieren aceptar, pero que están ahí.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, esta temporada trae energía vital y renovada, realza el talento innato de revivir como un Ave Fénix. Aunque al principio duela y moleste, el proceso transformador ya empezó y poco a poco irá sintiéndose la liberación de energía, una oxigenación vital.

Para el ascendente, es buen momento para aceptar un sentimiento de impotencia. La madurez está en no resistirse.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Escorpio trae energía de cierre, porque prepara el terreno en el plano inconsciente para el nuevo ciclo solar que se avecina el mes que viene. En ese sentido, es tiempo de cerrar capítulos, sin más vueltas.

Para el ascendente, sucede algo parecido ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. Es una ocasión ideal para despedir aquello que pide terminar, e incluso honrar lo que muere internamente.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Escorpio trae como propuesta amigarse con la propia ambición, y en función de eso, ver cuál es la mejor estrategia para unir fuerzas y armar un equipo de trabajo parejo en sus intenciones y objetivos.

Para el ascendente, sucede algo parecido, se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y funciona para ver de qué modo construir una potente red profesional y trascender viejos patrones competitivos: en la red está el poder.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Escorpio trae exigencia porque funciona como una evaluación de logros y resultados. Puede haber tensión, pero también claridad sobre qué necesita más esfuerzo y dedicación.

Para el ascendente sucede algo parecido: se ilumina la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional y puede ser una oportunidad para nuevos pactos en este ámbito.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Escorpio es afín por su energía acuática y profunda. Esta temporada ayuda a procesar duelos pendientes, a aceptar que ciertas heridas no desaparecen pero tampoco son definitorias.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la trascendencia. Es buen momento para aceptar los conflictos sin volverlos algo absoluto.