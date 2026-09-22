Temporada de Libra: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, el Sol transita por Libra y esto implica energía libriana disponible para sintonizar y usar. Para el Zodíaco, el Sol representa nuestra fuente de energía vital y su recorrido por cada signo configura el clima astrológico del mes.

Para aprovechar la temporada, es fundamental tener presente qué lugar ocupa Libra en la secuencia del Zodíaco. Es el séptimo signo y es el primero que tiene enfrente a otro: a Aries, su eje opuesto complementario. Mientras que los primeros seis signos describen la construcción individual, con Libra empieza el despliegue de lo social y vincular. Aparece el otro y, con él, la posibilidad de descubrir quiénes somos cuando entramos en relación.

En astrología, Libra se asocia a la belleza, la armonía, los acuerdos y el equilibrio. Pero el equilibrio no es una posición fija ni significa que todo tenga que permanecer igual. Al contrario: para recuperar el balance muchas veces es necesario hacer ajustes, redistribuir el peso, movernos de donde estamos. En ese sentido, esta temporada puede servir para observar qué aspectos de nuestra vida están pidiendo una recalibración y, sobre todo, para prestar atención a nuestros vínculos: cuánto damos, cuánto recibimos, qué necesitamos de los demás y qué necesitan los demás de nosotros. Por eso, más allá de “ser de Libra” o no, puede ser interesante conocer qué información trae esta temporada para cada signo y ascendente.

A cada signo le depara algo distinto Canva

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Libra pone el foco en la cooperación. La propuesta no es ceder ni renunciar, sino descubrir que si hay apertura y colaboración mutua se pueden lograr más cosas.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Esto permite revisar cómo funciona el vínculo, si estás a la defensiva en tu situación vincular o bien si estás proyectando lo que en verdad te toca trabajar a vos.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la energía acompaña para trabajar la inseguridad en los vínculos. Es buen momento para distinguir entre aquello que realmente querés sostener y aquello a lo que te aferrás por miedo a perderlo.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina. Es buen momento para reorganizar horarios y compromisos con un criterio sencillo: que tu día a día también tenga espacio para lo que te hace bien.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Libra es muy afín a su energía vincular y mental: potencia el intercambio y la curiosidad. Es buen momento para conocer gente nueva, conversar y sociabilizar.

Para el ascendente en Géminis, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para buscar el punto de apoyo interno, para ver qué te equilibra y qué te desestabiliza.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, es buen momento para recalibrar cómo se distribuye la energía que le dedicás a tus cosas y a las necesidades de los demás. Cuidar no implica anticiparse: dejá que la ayuda sea pedida.

Para el ascendente en Cáncer sucede algo parecido, se ilumina la base emocional de la carta natal, que está asociada al hogar y la familia. Es buen momento para preguntarte qué necesitás para sentir protección y animarte a comunicar cómo querés que sea tu refugio.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Libra pone el acento en lo social y lo vincular: se trata de descubrir y aprender sobre vos cuando entrás en una relación de paridad. Puede ser buen momento para registrar más qué les pasa a los demás sin sentir que eso disminuye tu protagonismo.

Para el ascendente en Leo, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación. Es buen momento para abrirte a nuevas conversaciones y a otros puntos de vista. Todo es relativo y el equilibrio es dinámico.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada libriana es un buen momento para potenciar el balance interno, para recalibrar el eje, desechar lo que no sirve y pensar conscientemente qué se valora de verdad.

Para el ascendente en Virgo sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y los valores. Es buen momento para revisar cómo distribuís tu tiempo, tu dinero y tu energía, buscando que haya mayor correspondencia entre aquello que valorás y aquello a lo que efectivamente le dedicás atención.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada libriana trae gran vitalidad y protagonismo. También realza el talento de seducción y encantamiento. Además, es un momento ideal para buscar el equilibrio en los vínculos sin perder de vista que los acuerdos pueden revisarse si alguien está cediendo de más.

Para el ascendente en Libra, es buen momento para volver a poner el foco en vos. La energía acompaña para hacer balance y ver si lo que hacés responde verdaderamente a tu deseo o a las expectativas de los demás.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Libra trae energía de cierre, porque prepara el terreno para el nuevo ciclo solar que empieza el mes que viene. Es buen momento para bajar un poco el ritmo y aceptar que hay procesos que necesitan tiempo y no dependen de tu voluntad o intervención.

Para el ascendente en Escorpio sucede algo parecido, porque el Sol en Libra activa la zona de la carta natal asociada a los finales. El Sol ilumina aquello que está listo para ser concluido. Es buen momento para hacer espacio y registrar qué situaciones están perdiendo vitalidad.

Qué dicen los astros para la temporada de Libra Enrique Meseguer en Pixabay

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Libra trae energía de encuentro y sociabilidad. Es una buena oportunidad para salir de la lógica individual y recordar que compartir tus búsquedas con otras personas puede ampliarte el horizonte.

Para el ascendente en Sagitario sucede algo parecido, porque el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y los proyectos grupales. Es un buen momento para afianzar redes de trabajo y aprender a confiar en lo que pueden aportar los demás.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Libra trae una sensación interna de balance y evaluación. Puede ser que estos días estés más pendiente del camino recorrido, de lo que lograste y lo que todavía falta. Es un balance, no un juicio.

Para el ascendente en Capricornio, el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a la profesión y los objetivos personales. Puede ser un momento de mayor exposición, en el que se vuelve más visible el trabajo que venís haciendo. La energía acompaña para ocupar tu lugar y mostrar lo que sabés hacer.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Libra es afín por su energía mental y sociable. Es buen momento para intercambiar ideas, conocer gente nueva y dejar que otras miradas amplíen tu forma de pensar.

Para el ascendente en Acuario se ilumina la zona de la carta natal asociada a la vocación, el extranjero y el sentido vital. Es buen momento para buscar nuevos estímulos y mirar las cosas desde otro lugar. Pueden aparecer posibilidades que antes no veías.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Libra pone el foco en la reciprocidad. Es buen momento para registrar cómo funcionan tus intercambios afectivos, cuánto das, cuánto recibís y si hay lugar para tus necesidades en los vínculos que construís.

Para el ascendente en Piscis, el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a la intimidad y los recursos compartidos. Es buen momento para revisar qué das por sentado en tus relaciones y animarte a poner en palabras aquello que necesita acuerdos más claros.