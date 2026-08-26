Temporada de Virgo: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente en la Argentina

Durante estos días, entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, el Sol transita por Virgo. Esto marca el clima astrológico del mes porque, cuando el Sol recorre un signo, esa energía está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar la temporada, es importante comprender qué significa este signo de tierra en la secuencia del Zodíaco: viene después de Leo—momento de consciencia de la identidad y de la expresión personal—. Después del momento leonino, Virgo comprende que el individuo forma parte de un sistema que es más grande. Con Virgo estamos “en la mitad” del proceso circular del mandala zodiacal. Esta ubicación estratégica le permite una doble perspectiva: observar hacia atrás que de Aries a Virgo hay una secuencia de funcionamiento y, por lo tanto, deducir que, después de él, la secuencia continúa.

Las claves para aprovechar la temporada de Virgo

En la astrología, Virgo se asocia a la organización; es energía de observación, deducción y análisis mental. Su talento es discriminar qué sirve y qué no sirve, su mecanismo es de pulido y de corrección. Se asocia a la salud, a la sanación, la limpieza y la purificación. En ese sentido, la energía acompaña para depurar y mejorar nuestros métodos, para ser más eficientes y criteriosos. Más allá de “ser de Virgo” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué propuesta trae esta temporada para cada signo y ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, esta temporada trae energía de organización. Es buen momento para tachar de la lista esos pendientes antes que cada vez pesan.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la rutina, lo cual siempre sirve para recalibrar y revisar si no se está forzando de más la máquina. El descanso no es negociable.

Qué dicen los astros sobre la temporada de Virgo

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada es afín por su cualidad de signo de tierra, y activa una faceta laboriosa y determinada para concretar objetivos pendientes. Es más, la temporada de Virgo ayuda a calcular más eficientemente el manejo del tiempo.

Para el ascendente en Tauro, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y la vitalidad, lo cual puede servir para hacerle lugar en la agenda a esos infaltables que dan bienestar.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Virgo es muy afín por su energía mercurial y eso puede ayudar a sistematizar el método de trabajo sin dispersión.

Para el ascendente en Géminis, se ilumina la zona de la carta natal asociada al hogar. Es buen momento para avanzar con arreglos y/o tareas domésticas que favorecen un día a día más funcional.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada pone el foco en la comunicación. Puede ser buen momento para negociar con estrategia.

Para el ascendente en Cáncer, sucede algo parecido, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y la energía acompaña para pensar cómo analizar lo que pasa con una perspectiva más objetiva, sin tomarse las cosas de forma tan personal.

A cada signo le depara algo distinto

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Virgo funciona como un principio de realidad para poner el foco en lo indispensable; trae una interesante energía de austeridad que vale la pena sintonizar.

Para el ascendente en Leo, también es una oportunidad para seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía, entendiendo que el tiempo, la energía y los recursos son limitados por definición.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada virginiana trae mucha vitalidad, se renueva la energía de comienzo. Es un buen momento para animarse a los cambios que venís posponiendo por falta de tiempo o de foco. Además, es una oportunidad para mejorar la concentración.

Para el ascendente en Virgo, la energía acompaña para diferenciar entre la exigencia que desafía positivamente y la que encubre una ansiedad disfrazada de productividad.

Libra

Para el Sol en Libra, esta temporada trae energía de cierre, porque antecede al nuevo ciclo solar del mes que viene. Es bueno saberlo porque si bien la temporada de Virgo trae energía racional, para el Sol en Libra el trabajo pasa por el orden interno a partir de la introspección y la reflexión.

Para el ascendente en Libra sucede algo parecido, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales y esta temporada invita a soltar el control y confiar en que ciertos procesos emocionales no se resuelven por fuerza de voluntad.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, esta temporada ayuda a digerir el exceso de información, sirve para filtrar lo que no es útil, para afilar el criterio con que se usa la tecnología y el tiempo en pantallas.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo. Es una oportunidad para afianzar redes de trabajo y detectar qué ajustes hacen falta para que un proyecto crezca en el largo plazo.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, esta temporada trae una carga extra de responsabilidades y una exigencia que puede sentirse tanto propia como impuesta desde afuera. Es bueno saber que es un momento de evaluación y, en consecuencia, conviene enfocar la energía en cumplir lo pactado.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión y el trabajo con energía de resolución y concreción. Buena oportunidad para hacer balance y ver si el año está orientado y alineado con tus objetivos.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Virgo es afín por su cualidad de signo de tierra, y eso trae una fluidez extra que incentiva el entusiasmo para avanzar a paso firme en proyectos expansivos.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada al extranjero y puede ser buen momento para planificar a largo plazo un viaje, tejer una alianza internacional o incluso considerar la posibilidad de cambiar el lugar geográfico que se habita.

La temporada de Virgo arrancó el 22 de agosto

Acuario

Para el Sol en Acuario, es un momento óptimo para emprender una purificación del sistema nervioso. Es una buena oportunidad para elegir mejor los consumos culturales, para modificar hábitos que causan ansiedades y para poner en primer plano el cuidado personal.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la intimidad. Es buen momento para asimilar conflictos con criterio y objetividad.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada en Virgo pone el foco en la pareja. Puede ser un buen momento para repensar cómo funciona la trama vincular, evaluar si toca mejorar la comunicación o ver cómo ganarle a la rutina.

Para el ascendente sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es un momento ideal para intentar armar planes nuevos que le devuelvan aire y entusiasmo a la relación.