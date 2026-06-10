Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en junio

Junio es para muchas personas, un momento de cierres, aprendizajes y balances. Muchos individuos consideran que se trata de un mes que cierra el primer semestre del año, que propone evaluar lo vivido y plantear nuevas metas en diferentes aspectos de la vida. La astrología propone distintas herramientas para acompañar los procesos personales que atraviesa cada persona a lo largo del año.

Los mantras permiten canalizar la energía, ordenar los pensamientos y enfocar la intención hacia objetivos concretos. Se trata de frases, sonidos o invocaciones que, al repetirse de manera consciente, ayudan a aquietar la mente y a generar una conexión más profunda con aquello que se desea manifestar.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del zodíaco para repetir durante el mes de junio.

Aries: “Om Rudraya Namaha”

Esta famosa frase se encuentra vinculada con la fuerza transformadora y el coraje, aspectos muy importantes para el signo del carnero. Las personas de Aries podrán utilizarlo para canalizar su impulso aventurero natural, pero de una manera más sabia. Será de gran ayuda para ir por lo que desean pero evitando acciones impulsivas o reacciones apresuradas. Una alternativa en español puede ser: “Dirijo mi fuerza con inteligencia y avanzo con claridad”.

Tauro: “Om Dharanidharaya Namaha”

Se trata de una invocación de firmeza, estabilidad y construcción a largo plazo, asuntos muy asociados a la personalidad de este signo del elemento Tierra. El Toro podrá emplearla para alinearse con su energía responsable, atraer estabilidad material y tomar decisiones importantes con serenidad. Otra opción es: “Construyo con paciencia y confío en lo duradero”.

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Géminis: “Om Vagishwaraya Namaha”

Este mantra favorece la expresión, la inteligencia y la agilidad mental. El signo de los gemelos podrá usarlo durante el mes de su temporada, para perfeccionar su talento, conseguir lo que desean o tomar decisiones alineadas con su interior. Es ideal para ordenar ideas y actuar con sensatez en momentos decisivos. Existe una alternativa en español que dice: “Expreso mis ideas con claridad y confianza”.

Cáncer: “Om Hridayeshwaraya Namaha”

Esta oración se encuentra relacionada con la sensibilidad emocional y la protección interna. Al emitirla, se emite una vibración que ayuda a las personas a fortalecer su sentido de serenidad, intuición y contención afectiva. Estos aspectos resultan valiosos para el cangrejo en el mes previo de su cumpleaños, en el que realizan balances y reflexiones acerca de su vida. Otra opción puede ser: “Escucho mi corazón y protejo mi calma”.

Leo: “Om Tejase Namaha”

Este mantra potencia brillo personal, vitalidad y seguridad, aspectos asociados a la auténtica personalidad de este signo del elemento Tierra. El león puede utilizarlo para conectar con su luz natural, sin depender de validaciones externas. Su repetición favorece la creatividad, el entusiasmo y liderazgo. Una opción más simple es: “Brillo desde mi verdad y comparto mi energía”.

Virgo: “Om Medhaya Namaha”

Esta invocación se asocia con la inteligencia, la concentración y el discernimiento, aspectos típicos de las personas de Virgo. Sus nacidos encontrarán en este mantra una herramienta útil para organizar sus pensamientos sin obsesionarse. Otra alternativa en español es: “Ordeno mi mente y confío en mi criterio”.

Libra: “Om Hreem Namaha”

La balanza puede recurrir a esta oración espiritual para fortalecer su autoestima durante un mes de mucha exposición y posibles críticas. Es ideal para reducir las dudas persistentes y tomar decisiones más alineadas con su bienestar emocional. Una variante puede ser: “Encuentro equilibrio y elijo lo que me armoniza”.

Escorpio: “Om Kalikaye Namaha”

Este mantra se encuentra vinculado con la liberación personal. Las personas de Escorpio pueden repetirlo para afrontar cierres emocionales con fortaleza y desprenderse de cargas que ya les funcionan. Otra opción puede ser: “Me transformo con fuerza y renuevo mi camino”.

El mantra para cada signo shutterstock - Shutterstock

Sagitario: “Om Diptajyotishe Namaha”

Esta frase impulsa la expansión, el optimismo y la claridad a la hora de pensar proyectos a futuro. Junio es un mes importante para el arquero, que experimentará nuevas propuestas y oportunidades, por lo que este mantra le servirá para elegir con sabiduría. Una alternativa puede ser: “Confío en el futuro y sigo creciendo con fe”.

Capricornio: “Om Shanti Om”

Las personas de Capricornio podrán utilizar esta frase durante junio para mejorar su estado anímico. Se emplea como una herramienta para cultivar la serenidad frente a responsabilidades exigentes y períodos inestables, aspectos típicos de la temporada de Géminis. Otra opción puede ser: “Avanzo con serenidad y sostengo mis objetivos”.

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Acuario: “Om Pranavaya Namaha”

Este mantra posee ciertas cualidades en común con el signo del aguador, gracias a que favorece a la apertura mental, creatividad e innovación consciente. Las personas de Acuario pueden recurrir a él para potenciar su originalidad y animarse a explorar caminos diferentes sin temor a romper estructuras antiguas. Otra alternativa es: “Confío en mi visión y me abro a lo nuevo”.

Piscis: “So’ham”

Posee un sentido conectado con la introspección y el reconocimiento espiritual. Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua pueden emplearlo para conectar con su esencia, fortalecer su intuición y sostener una sensibilidad equilibrada. Una variante puede ser: “Reconozco quién soy y honro mi intuición”.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo