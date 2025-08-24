Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 24 de agosto

Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.

Riqueza: Apreciarán sus méritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: No caiga en el estrés y la ansiedad, sepa que esto le repercutirá negativamente en su salud. Busque alguna actividad que lo relaje de las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Otras predicciones para hoy

