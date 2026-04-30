Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 30 de abril de 2026

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 30 de abril

Amor: Clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Concurra al gimnasio y saque turno con un nutricionista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |