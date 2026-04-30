Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 30 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 30 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 30 de abril
- Amor: Clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar.
- Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.
- Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.
- Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.
- Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.
- Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Concurra al gimnasio y saque turno con un nutricionista.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |