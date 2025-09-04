Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 4 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 4 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 4 de septiembre
Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro que es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.
Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.
Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.
Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.
Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.
Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día devolviéndole una sonrisa a su rostro. Lo llenará de felicidad.
